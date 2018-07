Lac-Mégantic: un 5e anniversaire chargé en émotions

C’est le début d’une semaine chargée en émotions à Lac-Mégantic. La population se prépare à célébrer le 5e anniversaire de la tragédie ferroviaire qui a fait 47 victimes la nuit du 5 au 6 juillet 2013.

«On veut créer une occasion pour se rassembler. Il va y avoir des moments tristes, des moments de recueillement c’est certain, mais on veut aussi se tourner vers l’avenir. À la fin de chaque journée, il faut que les gens soient fiers de vivre à Lac-Mégantic», a indiqué la mairesse Julie Morin.

Les commémorations s’amorceront jeudi soir et se poursuivront le lendemain. La communauté a bien l’intention de rendre ces moments inoubliables.

D’ici là, elle s’affaire aux derniers préparatifs. Le parc des générations, aménagé près du lac, devrait être terminé dans quelques jours.

Faire le point

Cinq ans après la tragédie qui a rasé le centre-ville de Lac-Mégantic, c’est le moment de faire le point. Après deux ans de décontamination, la reconstruction s’est amorcée il y a seulement trois ans.

«Quand c’est arrivé, il n’y avait pas de manuel “Comment reconstruire un centre-ville”. Chaque jour, on apprend et on avance. Beaucoup de commerces ont été reconstruits en peu de temps», a souligné Sonia Dumont, du Bureau de reconstruction de Lac-Mégantic.

Un immeuble de 13 logements à prix modique incluant un Centre de la petite enfance est actuellement en construction, à l’initiative d’un groupe de citoyens.

«La reconstruction physique c’est une chose, mais la reconstruction sociale c’est encore plus important. C’est une fierté pour moi de voir que les gens s’approprient le territoire», a exprimé la mairesse.

Programmation

Jeudi

21h30 : Marche des porteurs de lumière

22h15 : Liturgie de la parole

Vendredi