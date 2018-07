Le musicien et producteur Richard Swift est décédé

L'auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et producteur Richard Swift s’est éteint à l’âge de 41 ans à Tacoma, dans l'État de Washington.

Son décès a été confirmé mardi sur sa page Facebook officielle.

«Aujourd’hui, le monde a perdu l’un des musiciens les plus talentueux que je connaisse», a écrit son ami Dan Auerbach, avec qui le défunt partageait la scène dans les groupes The Black Keys et The Arcs.

Richard Swift a été membre du groupe The Shins jusqu’en 2016 et a fait partie des groupes The Arcs et The Black Keys (où il a officié comme bassiste en tournée). Il a aussi été le fondateur du studio National Freedom, en Oregon, et a mené un projet solo.

L’annonce du décès de Richard Swift a ému des musiciens de partout dans le monde. Ici, au Québec, Hubert Lenoir, qui a «travaillé étroitement en studio avec lui» pour un album de son groupe The Seasons, pleure la perte «d’un des artistes [les] plus exceptionnels [qu’il ait] connus».

«Il était drôle, intelligent, gentil, discipliné, mais chaotique à la fois. C'était l'un des meilleurs réalisateurs au monde, et un auteur-compositeur révolutionnaire. Le fait que je ne puisse plus jamais le revoir ni refaire de la musique à ses côtés me rend complètement fucked up. Toutes mes pensées vont à sa femme et ses trois filles. I love you Richard, see you up there», a-t-il publié sur son compte Facebook.

Le mois dernier, une campagne de financement avait été lancée pour payer les soins médicaux que recevait le musicien, hospitalisé.