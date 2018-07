Lehouillier, de tiède à ardent défenseur du troisième lien

Le maire de Lévis n’a pas toujours été un ardent défenseur du projet de troisième lien. Le Journal est retourné dans les archives pour retracer l’évolution de la pensée de Gilles Lehouillier, qui était plutôt opposé au projet jusqu’en 2015, mais qui a graduellement changé d’avis, à la faveur des sondages.

Octobre 2011

Alors député libéral de Lévis, il affirmait qu’un troisième pont sur le fleuve n’était pas nécessaire, et ne le serait pas davantage dans 25 ans.

«Ça va à l’encontre des études de circulation du ministère des Transports. De 1996 à 2006, les déplacements de Lévis vers la Rive-Nord ont augmenté de 9 %, alors que ceux à l’intérieur de Lévis ont augmenté de 41 %. Ça stagne sur les ponts en direction nord. Avec le vieillissement de la population et l’attractivité de Lévis, un troisième pont ne sera pas nécessaire. Si on organise bien le réseau routier sur la Rive-Sud, on va le régler, le problème de circulation.»

Septembre 2013

Alors en campagne à la mairie de Lévis, Gilles Lehouillier : «Nous, on n’est vraiment pas contre.»

Mars 2014

Il n’est pas contre cette option à long terme, mais pense qu’il y a des tâches plus pressantes. «Honnêtement, à court terme, on a énormément de gains d’efficacité à faire. Ne serait-ce qu’au niveau des axes routiers.»

Mars 2015

Le service rapide par bus (SRB) fera selon lui oublier le projet de tunnel.

«Il y a une chose dont je suis convaincu, c’est qu’on va reprendre suffisamment de fluidité sur le pont Laporte pour rendre ce projet-là un peu plus difficile à justifier [...] La seule façon d’éviter un troisième lien entre les deux rives, c’est d’aller de l’avant rapidement avec cette formule-là (de SRB).»

Décembre 2015

À la faveur d’un sondage qui dit que les Lévisiens veulent un troisième lien, il réclame «une étude au plus sacrant». «C’est difficile de se prononcer, parce qu’on ne sait pas si le projet est viable ou pas. Mais il faut aller voir ça. D’ici un an, un an et demi, j’aimerais bien ça qu’on ait l’étude entre les mains.»

Avril 2016

M. Lehouillier parle d’un horizon de 10 à 15 ans «minimalement».

Septembre 2016

Deux autres sondages favorables au troisième lien sont dévoilés.

«Ce que les deux sondages m’indiquent, c’est qu’on ne peut plus mettre le couvercle sur la marmite et dire : on ferme les livres. Mais ne mettons pas ce dossier en opposition avec le transport collectif», a prié M. Lehouillier, pour qui le SRB est « essentiel » pour Québec et Lévis.

Octobre 2016

Tous les élus de la Rive-Sud se prononcent pour un troisième lien qui fait «consensus».

Novembre 2016

«Pas question d’attendre que le SRB soit terminé pour aller de l’avant (avec le troisième lien).»

Décembre 2016

Sondage commandé par la Ville de Lévis qui montre que les citoyens sondés veulent le troisième lien à l’est et que l’appui au SRB diminue.

Février 2017

«Je vais travailler fort pour le troisième lien, je peux vous le dire.»

Avril 2017

Lévis annonce son retrait du projet de SRB.

Octobre 2017

En campagne électorale : «Le troisième lien va signifier l’explosion du développement à Lévis comme on aura rarement vu. C’est extraordinaire. Les dirigeants du Port de Québec me disaient qu’ils avaient très hâte d’implanter des activités portuaires à Lévis. Imaginez-vous, avec la gare de triage de Lévis, avec l’accès aux autoroutes facile... On veut axer sur le développement industriel.»

Mai 2018

«L’espace média dans la région de Québec n’appartient pas qu’au maire Labeaume [...] C’est ça la démocratie : s’exprimer et dire ce qu’on pense. Je vais vous dire une chose : nous allons continuer la bataille sur le troisième lien. C’est trop important.»

Juin 2018

Après la publication d’un sondage commandé par la Ville de Lévis, qui donne un fort appui au projet :

«Il faut accélérer le processus pour un troisième lien, ça presse, parce que c’est la volonté des populations de Québec et de Lévis. Il faut que le projet de troisième lien passe en mode grande vitesse.»