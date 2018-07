Mathews comme partant ?

En raison de la blessure à Drew Willy, les Alouettes avaient un nouveau titulaire au poste de quart à l’entraînement lundi. Jeff Mathews a été aux commandes de l’attaque du début à la fin de la séance qui s’est tenue au Stade olympique.

Comme on le sait, l’ancien des Argonauts de Toronto a eu la mission de compléter la rencontre à Regina. Il n’a pas été spectaculaire, mais il ne s’est pas mis les pieds dans les plats. Mathews a complété huit de ses 12 passes pour des gains de 98 verges.

Toutefois, l’entraîneur-chef des Alouettes a refusé de confirmer qu’il serait le partant vendredi contre Ottawa.

«Drew (Willy) s’est étiré un muscle dans le cou et sa situation sera évaluée sur une base quotidienne, a indiqué Mike Sherman. On verra comment il se sentira demain. Pour le moment, on a deux quarts (Mathews et Vernon Adams fils) qui prennent part aux exercices.»

L’entraînement de mercredi sera donc crucial pour ses décisions. Si Mathews et Adams fils sont encore les pivots les plus utilisés, on pourra penser que Willy demeurera sur les lignes de côté lors du prochain match.

Pour Mathews, ce serait un premier départ depuis 2016 alors qu’il portait les couleurs des Tiger-Cats de Hamilton.

«Mon boulot est de bien me préparer afin d’aider mon équipe à gagner le match, a indiqué Mathews. Pour ma performance à Regina, ce qui m’importait le plus, c’était la victoire.

«Je suis de plus en plus confortable avec le livre de jeux même si ça ne fait que trois semaines que je l’étudie.»

Pour la première fois depuis plusieurs mois, les Alouettes ont vu un de leurs joueurs se retrouver parmi les étoiles de la semaine. Grâce à ses cinq placements en autant de tentatives, le botteur Boris Bede a obtenu le titre sur les unités spéciales.

Le joueur de ligne offensive Philip Blake s’est blessé à un pied lors du match contre les Roughriders et il n’était pas présent à l’entraînement de son équipe. À l’instar de Drew Willy, son cas sera réévalué sur une base quotidienne.