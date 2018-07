Porno juvénile: l’acteur Paul Cagelet s’excuse et va en prison

L’acteur Paul Cagelet s’est excusé à la communauté artistique québécoise ce mardi, avant de prendre le chemin de la prison pour avoir accédé à des milliers d’images de pornographie juvénile mettant entre autres en scène des bébés et du sadomasochisme.

«Pardon à ceux que j’ai offensés, à mes collègues, mes amis, ma famille... Il ne se passe pas une heure sans que je regrette mes gestes et les conséquences sur des victimes innocentes», a déclaré le comédien déchu, ce mardi au palais de justice de Montréal.

Cagelet, un acteur de petite taille âgé de 52 ans et bien connu pour ses rôles dans le film Matusalem et la série Cormoran, a finalement écopé de 15 mois de prison, après avoir plaidé coupable d’avoir accédé et d’avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile.

Accro à la porno

Selon la preuve présentée à la cour, Cagelet a commencé à consulter son matériel illicite en 2015. Mais avant ça, il était complètement accroc à la pornographie entre adultes.

«Il pouvait en consommer six heures par jour, a expliqué la procureure à la Couronne Anne Gauvin. Cette grande consommation l’a amené à consulter de la pornographie juvénile.»

C’est ainsi que Cagelet a laissé libre cours à son attirance pour les mineurs. Lors de la saisie de son matériel informatique, les policiers ont trouvé 38 104 photos, bien que plus de la moitié étaient des doublons. Ils ont aussi trouvé 290 vidéos avec 34 doublons.

Plusieurs images et vidéos montraient des enfants de 6 à 12 ans dans des activités sexuelles, seuls ou avec des adultes. Seule une minorité d’images concernaient des bébés ou des actes sadomasochistes.

«M. Cagelet reconnaît les gestes, il sait que c’est inacceptable, il a honte», a souligné la procureure, en se fiant sur des rapports.

Stigmatisation

Dès son arrestation, Cagelet a entamé des thérapies, qui l’ont fait réaliser que même s’il consommait de la pornographie juvénile derrière son écran, c’était de vrais enfants qui se faisaient agresser au bénéfice des consommateurs déviants.

C’est d’ailleurs cette prise de conscience qui lui a permis d’écoper de 15 mois de prison. En temps normal, considérant le type d’images et la quantité, la sentence aurait pu être bien pire, a souligné la juge Julie Riendeau.

Mais cela n’empêchera pas Cagelet d’être stigmatisé, croit son avocat Michael Morena, qui a rappelé à la cour que son client avait beaucoup perdu.

«Il avait un métier avec le public, qu’il ne peut plus faire, a-t-il dit. Il a perdu beaucoup d’amis, mais il comprend l’amplitude de ses gestes, je ne crois pas qu'on le reverra devant les tribunaux.»

En plus de sa peine d’incarcération, Cagelet devra respecter une probation de trois ans. Pendant cinq années, il ne pourra plus se trouver dans certains lieux où l'on retrouve des mineurs, et il sera inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.

«Je promets d’avoir un comportement exemplaire et courtois en tout temps», a conclu Cagelet, avant de se faire passer les menottes et de s’engouffrer dans le couloir de la détention.