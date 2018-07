Rencontre «terrifiante» avec un requin blanc... au Nouveau-Brunswick!

Un couple a eu la peur de sa vie il y a quelques semaines, alors qu’il prétend avoir été suivi par un grand requin blanc lors d'une balade en canot dans la baie de Passamaquoddy, rapporte La Presse canadienne.

Pat Barker a raconté qu’elle et son mari pagayaient paisiblement vers l’île Deer, lorsqu’ils ont aperçu une nageoire dorsale s’approcher de leur embarcation.

Les Néo-Brunswickois disent avoir d’abord cru qu’il s’agissait d’un marsouin, mais en raison de la couleur et de la taille de la créature – teintes de gris foncé et de blanc et mesurant environ 15 pieds de long – ils ont rapidement conclu qu’il s’agissait probablement d’un grand requin blanc.

Le couple s’est alors empressé de retourner vers le rivage et c’est alors que le prédateur aurait nagé autour de son canot en le suivant durant un bon moment, causant une peur bleue à Pat Barker et son mari.

La présence de requin n’est pas inhabituelle sur la côte Est affirme le président fondateur de Ocearch, Chris Fischer, qui précise que l’endroit est devenu populaire pour les grands requins blancs pendant les périodes de rut.

Bien que les attaques de requins soient extrêmement rares, la dame précise qu’en raison de cette «expérience terrifiante», elle ne naviguera pas dans ces eaux de sitôt!