Rénovations résidentielles: vous sentez-vous en confiance avec les entrepreneurs?

Quand le beau temps revient, la rénovation résidentielle va bon train.

Dans mon entourage, l’un des sujets de conversation qui se pointe le plus souvent autour du BBQ est celui des problèmes vécus avec les entrepreneurs. Travaux bâclés, bris de matériel, factures gonflées, délais non respectés, etc. Bref, pourquoi est-ce que tout va de travers dans cette industrie?

Téléphone à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). Selon l’APCHQ, au contraire, tout va bien, très bien même. La très grande majorité des Québécois qui ont engagé un entrepreneur sont satisfaits. Ben coudonc! Je dois avoir un groupe d’amis malchanceux!

Tout dernièrement, une connaissance a fait refaire sa toiture. Quelques jours et plusieurs milliers de dollars plus tard, il s’est retrouvé avec une barboteuse sur son toit plat. «Normal, lui dit son entrepreneur. Ça va s’évaporer avec le soleil!»

Un autre a aussi refait sa toiture. Heureusement qu’il était à la maison le matin où les employés se sont mis à enlever les cadres de fenêtre... par erreur.

Une autre amie, qui avait payé la totale pour faire préparer des planches de bois qui s’emboîteraient les unes dans les autres pour éviter de voir des clous sur son revêtement de maison, a eu la mauvaise surprise de sa vie en constatant, à son retour de voyage d’affaires, que toutes les planches avaient été clouées!

L’entrepreneur en électricité que j’engage actuellement me confiait, la semaine dernière, que lui-même s’était fait avoir par un entrepreneur général. Les deux professionnels de la construction s’étaient entendus pour un contrat avoisinant les 4000 $. Quand les travaux ont été terminés, son «collègue» lui a présenté une facture de 11 000 $!

Bref, au cours des dernières semaines et des dernières années, de nombreux récits d’horreur en rénovation résidentielle m’ont été racontés. Dans mon cercle de connaissances, «méfiance» est le mot qui revient le plus souvent lorsque l’on parle de ces entrepreneurs.

Faire des rénovations est généralement un investissement majeur. Que les travaux soient faits correctement, dans les temps et au prix fixés m’apparaît le minimum.

Une perception biaisée

J’ai donc eu envie de savoir ce que fait l’APCHQ pour régler le problème du manque de confiance à l’égard de leurs professionnels.

Selon François Vincent, vice-président, relations gouvernementales et relations publiques à l’APCHQ, ma perception est totalement biaisée. Il n’y a aucune crise de confiance à l’égard des professionnels en construction résidentielle. La situation est plutôt tout autre.

Selon un sondage publié en 2017 pour le compte de son association, 94% des Québécois qui avaient engagé un entrepreneur au cours des trois années précédentes se sont dits globalement satisfaits des travaux de rénovation effectués.

De plus, 91% ont mentionné à la firme de sondage Léger qu’il serait probable qu’ils recommandent leur entrepreneur à leur entourage.

Le porte-parole de l’Association pense que ce sont les «jobbeux», ceux qui travaillent sans permis de la Régie du bâtiment (RBQ), qui donnent mauvaise réputation à l’industrie de la construction résidentielle.

«De plus, complète-t-il, une seule mésaventure de rénovation se répand plus vite que l’eau d’un tuyau qui vient de péter.»

Des sondages qui disent une chose et son contraire

Un autre sondage Léger, publié l’année précédente pour le compte de Réno-Assistance, vient plutôt confirmer qu’une majorité de Québécois ne font pas confiance aux entrepreneurs. 70% pensent qu’ils sont si peu fiables qu’ils devraient être davantage encadrés.

Comme quoi c’est souvent difficile de mettre ça droit quand on parle de rénovations résidentielles.

Vingt-six milliards par année, voilà le montant que vous et moi investissons annuellement au Québec pour embellir, réparer ou construire nos résidences.

N’est-il pas temps que la réputation des entrepreneurs qui travaillent de façon consciencieuse – et ils doivent être nombreux – ne soit pas entachée par des collègues dont le professionnalisme est parfois questionnable, et que nous, les investisseurs, en ayons réellement pour notre argent?

Construire, rénover ou réparer sa résidence est un magnifique projet. Pouvons-nous faire en sorte qu’il ne se transforme pas en expérience qui donne envie de déménager, ou pire, de mettre le feu à sa maison?

Sur ce, bonnes rénos! Je vais de ce pas conclure un contrat avec un électricien...