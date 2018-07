Un VP de la Caisse de dépôt invité en voyage de pêche de luxe

Un ex-vice-président de la Caisse de dépôt et placement a participé à deux voyages de pêche toutes dépenses payées en compagnie d’entrepreneurs et d’élus municipaux visés par l’Unité permanente anticorruption, a appris Le Journal.

Photo tirée du site LinkedIn Philippe Halley, ex-vice-président de la CDPQ

Le comptable Philippe Halley a œuvré pendant 30 ans à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), notamment comme vice-président principal à la comptabilité, avant de prendre sa retraite il y a deux ans. À au moins deux reprises, en 2006 et 2008, il a figuré parmi des groupes d’une douzaine de pêcheurs amateurs ayant pris un avion en direction de la pourvoirie de la rivière Delay, près de Kuujjuaq.

Coût du voyage : de 1200 $ à 1400 $, par personne, par jour.

Selon des documents policiers obtenus par Le Journal, c’est l’enquête qui a permis d’arrêter l’ex-maire de Terrebonne Jean-Marc Robitaille en mars dernier qui a révélé la présence de M. Halley lors de ces excursions.

Parmi les autres participants, outre l’ex-maire et son fils Francis, on retrouve les entrepreneurs Joseph Giguère de Doncar Construction et Christian Blanchet de Construction CJRB, l’ingénieur André de Maisonneuve de la firme BPR-Triax et le développeur immobilier Éric Duchaine.

Invité par un ami

« Mon ami Éric [Duchaine] m’a dit qu’un de ses amis devait annuler sa participation au voyage. Il m’a offert de le remplacer. Je suis un grand amateur de pêche et je vais souvent pêcher avec Éric, alors j’ai dit oui », a confirmé M. Halley en entrevue au Journal.

L’ex-dirigeant de la Caisse dit n’avoir rien payé, car il croyait que M. Duchaine couvrait les frais de sa participation à ces deux voyages.

Ce même Éric Duchaine a déjà avoué à la police avoir payé un voyage aux îles Seychelles à Michel Morin, ex-conseiller municipal de Terrebonne, et à l’entrepreneur Normand Trudel, ainsi qu’à leurs conjointes. Ce voyage avait coûté 35 000 $.

Dans le cas du premier voyage de pêche à la rivière Delay, par contre, les documents de l’UPAC démontrent que les dépenses des participants, qui s’élèvent à 67 000 $, auraient été facturées à Construction CJRB, Doncar Construction et BPR-Triax. CJRB aurait en retour réclamé une partie de ce montant à Transport & Excavation Mascouche (TEM).

L’ingénieur de Maisonneuve, qui était de ces voyages, a depuis été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir tenté d’acheter l’ex-maire de Mascouche Richard Marcotte pour que BPR-Triax obtienne plus de contrats municipaux.

Normand Trudel, ex-propriétaire de TEM, a écopé de 15 mois de prison en 2017 pour sa participation à un stratagème de corruption à Mascouche. Il a été arrêté de nouveau en mars, cette fois pour son rôle allégué pour des gestes similaires à Terrebonne.

Accusé de rien

M. Halley n’a été accusé de rien et sa participation aux voyages n’a pas fait l’objet d’une enquête approfondie, précise-t-on en coulisse à l’UPAC.

À la Caisse, il n’entretenait aucun lien avec ces entreprises, a-t-il ajouté. L’organisme confirme n’avoir jamais investi ni fait appel aux services de ces sociétés.

Il y a 10 ans, les allégations de corruption à Terrebonne et Mascouche n’avaient pas été ébruitées, souligne M. Halley en entrevue. « Je ne savais rien de ça. » Aurait-il agi différemment s’il avait été au courant des malversations alléguées ? « Non, parce que rien de tout ça n’était connu. Je ne savais pas avec qui j’allais en voyage, qui étaient ces personnes et ce qu’elles [ont] fait. »

Philippe Halley précise que Éric Duchaine reste un ami. Il affirme avoir couvert des frais de voyages de pêche de son ami depuis.

La Caisse soutient pour sa part ne jamais avoir été mise au courant de ces expéditions.

LES POURVOYEURS DE LA RIVIÈRE DELAY

Pourvoirie située près du réservoir Caniapiscau , à proximité de Kuujjuaq . Uniquement accessible par avion.

, à proximité de . Uniquement accessible par avion. L’hébergement se fait dans des chalets comprenant trois chambres et deux salles de bain complètes

Coûts du séjour (7 jours, 6 nuits) : 6895 $ + taxes (2018)

(7 jours, 6 nuits) : 6895 $ + taxes (2018) Activités : pêche (saumon, truite mouchetée, touladi et grand brochet du Nord) et chasse (caribou).

Un périple permis par le code d’éthique

La participation toutes dépenses payées d’un vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec à un voyage de pêche composé d’élus et d’entrepreneurs en construction ne contrevenait pas au code d’éthique de la société, assure celle-ci.

Le porte-parole Maxime Chagnon affirme que ce type de voyage est autorisé, « car il s’agissait de participations effectuées sur une base purement et uniquement personnelle et non en lien avec les fonctions occupées ».

Ancienne version

Le code d’éthique en vigueur actuellement, adopté au cours des dernières années, précise toutefois que les employés de la Caisse ne peuvent « directement ou indirectement », « accepter ou solliciter des cadeaux et autres avantages qui pourraient compromettre ou donner l’impression de compromettre notre objectivité ou qui seraient susceptibles de porter préjudice à la crédibilité de la Caisse ».

Ces cadeaux incluent « des marques d’hospitalité et d’autres avantages, y compris des articles comme [...] des prix préférentiels, des abonnements, des billets gratuits ou à prix réduits pour des événements sportifs ou culturels ».

« Nous devons en tout temps maintenir une indépendance et une impartialité et éviter d’être redevables envers la personne qui nous donne le cadeau ou l’avantage », précise le code.

Cette version diffère légèrement de celle en vigueur à l’époque où M. Halley a participé à ces voyages de pêche.

En cas de doute, lorsqu’ils reçoivent un cadeau ou une offre de la sorte, M. Chagnon recommande aux employés de la Caisse de consulter la vice-présidente principale à la conformité.