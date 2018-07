Un homme qui a menacé de faire «comme Guy Turcotte et Ugo Fredette» plaide coupable

Un homme qui a menacé la mère de ses enfants de faire «comme Guy Turcotte et Ugo Fredette» a plaidé coupable, mardi, à des accusations de menace de mort et de harcèlement.

Depuis son arrestation survenue en novembre 2017, Alain Chenel a physiquement beaucoup changé et l’homme de 42 ans porte désormais les cheveux longs et la barbe longue.

Mardi, alors que devait s’ouvrir son procès, Chenel a plutôt choisi de plaider coupable et de reconnaître que depuis sa séparation, en août 2016, il n’a eu cesse de harceler son ancienne conjointe.

En poursuite, Me Geneviève Blouin a déposé devant le juge Mario Tremblay quelque 260 pages représentant l’ensemble des messages texte échangés par le couple sur une période de sept mois.

On comprend ainsi que Chenel utilisait les insultes et le langage ordurier et qu’il a déjà demandé à la victime si elle aurait «aimé mieux qu’il tue les enfants».

Un jour, alors que Chenel se trouvait à Las Végas, il a même dit à son ancienne conjointe qu’il n’avait «qu’à faire un téléphone» pour trouver quelqu’un «qui allait lui faire la peau».

Au surplus, lorsque les policiers se sont présentés au domicile de Chenel, il a fait référence au cas Turcotte en mentionnant qu’il comprenait «pourquoi Guy Turcotte avait tué ses enfants malgré le fait que ce n’est pas quelque chose qu’il ferait».

Quelques jours plus tard, il a envoyé à la mère de ses enfants un article parlant d’Ugo Fredette, alors recherché pour enlèvement d’enfant puis accusé du meurtre de sa conjointe.

Bien que l’homme ne possède aucun antécédent judiciaire, la poursuivante a demandé à ce qu’un rapport présentenciel soit confectionné en raison de la nature des propos tenus et des «craintes importantes de la victime».