LECLERC, Laura Pelletier



Au Jeffery-Hale, le 27 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Laura Pelletier, épouse de feu monsieur Charles-Henri Leclerc. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Pelletier laisse dans le deuil son fils Yves (Liette Descarreaux); son petit-fils Charles; ses frères et sœurs de la famille Pelletier: Jean-Marc (ptre), Sr Monique, Françoise, Maurice (Madeleine Lévesque), Marcel, André, Léonard, Georges (Léona Chiasson), Claire et Micheline (Richard Jacques); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc: Jean-Paul (Marianna Plamondon), feu Marc-André (Gisèle Desmarais), feu Marius (feu Denise Bédard), Marizia (feu Irené Jacques) et Claude, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 3e étage de l'hôpital du Jeffery-Hale pour les bons soins prodigués et leur humanisme, ainsi qu'à Sr Monique et à Maurice (diacre) pour leur dévouement et leur présence auprès de Laura. Madame Pelletier ne sera pas exposée.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à la sacristie à partir de 14h sous la direction de la