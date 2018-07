AVOINE, Gilles



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 juin 2018, à l'âge de 77 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gilles Avoine. Fils de feu dame Marie-Paule Bourgault et de feu monsieur Médéric Avoine, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : Jean-Marie (Denise Leclerc), Marcelle (Bertrand Leblanc), Rita (feu Arnold Morin), Rachel (feu Julien Morneau), Clermont (Simone Noël), France (Rolland Blanchet) et Daniel (Maryline Blier). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Arianne de la Maison de la famille de Saint-Pamphile et à Érika du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence et leur accompagnement. Merci également à l'ensemble du personnel du Pavillon Morneau, ainsi qu'à Sandra Duval et à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur humanisme et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi jour des funérailles à compter de 12h30.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial "Bellevue".