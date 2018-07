TURGEON, Jacques



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Jacques Turgeon, décédé le 22 juin 2018, au CSSS Pavillon de Gatineau, à l'âge de 73 ans et 4 mois. Il était l'époux de Madeleyne Brochu et le fils de feu Laurent Turgeon et de feu Gabrielle Marcoux. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Yvon (Denise Arbour), Raynald (Francine Labonté), Réjeanne (Michel Prévost), Bertrand (Carole Prévost) et Denis (Rose-Anne Cameron); son beau-frère Guy Brochu (Pauline Morin); son filleul Éric Bonfanti; ses filleules: Suzie Brochu et Chantale Prévost ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 14 h 30 au. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. La famille désire remercier le Dr Wadih Azzi pour son professionnalisme et son empathie. Merci également à Karine Turgeon pour sa présence et son réconfort, à Audrey Turgeon pour son aide à l'organisation des funérailles et à Carolyne Brochu (Gino Stromei) pour leur soutien et leur affection. Un remerciement sincère à des amies: Lily Bertrand, Nicole Matthieu et Louiselle Poulin pour leur soutien ainsi qu'à nos précieux voisins. Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à: www.cfo.coop