MARCEAU, André



Au CHUL, dans la nuit du 24 au 25 juin 2018, est décédé à l'âge de 89 ans, monsieur André Marceau de Québec, époux de madame Ann Lacourcière de Saint-Joseph de Beauce, fils de feu Marie-Laure Picard et de feu Paul-Vincent Marceau.La famille recevra les condoléances aule vendredi 6 juillet 2018, de 19h à 22h.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses cinq filles : Joanne (Christian Corbeil), Catherine "Katie" (Claude Dumoulin), Silvie (Alec Ouellet), Geneviève " Genie ", Elisabeth "Zabie" (Alexis Turgeon); ses dix petits-enfants : Sophie (Paul Genest) et Stéphanie (Maxime Laroche) Marceau-Deschesnes, Marc (Laurence Léveillé) et Valérie Sanderson, Daphné Marceau-Ménard, Élodie et Antoine Desrochers-Marceau, Anne-Laure (Olivier Lapointe-Gagné), Gabrielle et Cyrille Morin; ainsi que plusieurs amis, neveux et nièces qui l'ont aimé. Il était le frère de feu Gilles (Charlotte Couture), feu Claude (Georgette Tremblay), feu Mère Patrice O.S.U., feu Abbé Paul, feu Marie (feu Louis Lemieux), Louis (Suzanne Duquet), feu Vincent (Danielle Gagnon), Élizabeth (Yvon Gauthier), Picard (Lilia Chaloult), feu Robert (Thérèse Marier), Pierre (Danielle Roy), Michel (Paulette Girard) et de Marguerite "Ti-Coune" (feu Marc Dorion) et le beau-frère de la famille Lacourcière : Henri (Anne Turgeon), Élise (Serge Boucher) et Lucie (Michel Caron).Né le 26 décembre 1928, André Marceau était un grand humaniste amoureux de la langue française et de l'histoire du Québec. Il a été avocat pendant 26 ans et a été nommé juge à la Cour provinciale en 1980 d'où il a pris sa retraite en 1998. Il fut de tout temps impliqué avec passion dans la cause d'un Québec libre, croyant fermement dans la force et l'indépendance des Québécois. Grand sportif au hockey, en saut de barils et en athlétisme, joueur de piano et d'accordéon, partout où il allait, il nous entourait de musique, de rires et d'amour. God Bless you à un grand homme qui a choisi le 24 juin pour quitter ce monde dans la sérénité. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL et spécialement la docteure Élisabeth Lalande pour son humanité, sa délicatesse et sa très grande empathie.