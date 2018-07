BEAULÉ, Yvon



À l'IUCPQ, le 30 juin 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Yvon Beaulé, conjoint de madame Marie-Louise Binet, fils de feu Lucien Beaulé et de feu Fernande Bolduc. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 5 juillet 2018 de 19 h à 21 h.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Stéphane (Julie Martin), Isabelle; ses petits-enfants: Rosalie, Édouard et Laurence Beaulé, Mathilde et Florence Roy et leur père Martin Roy; ses sœurs: Mireille, feu Lisette; plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s, ainsi que ses collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec G1B 0B8, Tél. : 418-656-4999.