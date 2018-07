OUELLET, Marcelle



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 27 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Marcelle Ouellet, fille de feu François-Xavier Ouellet et de feu Emérilda Demers. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane, Gilles (Danielle Dubé), Marc, Hélène (Bruno Paquet), Jean; ses petits-enfants : Geneviève, Nicolas, Anne-Gabrielle; ses arrière-petits-enfants: Akian, Jacob, Donovan, Logan; le père de ses enfants Conrad Gaudreau; ses frères et soeurs : feu Marie-Blanche (feu Jean-Claude Beaulieu), feu Françoise (feu Jacques Laurendeau), feu Rita (feu Dan Mundy), feu Michèle (feu Clément Gosselin), Lucille (feu Paul Morin), Conrad (feu Gertrude Gagnon), Suzanne (feu Ghislain Lemay), feu Denise (Jean-Paul Lachance); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreau : feu Colin (feu Yolande Anctil), feu Claude (Rachel Anctil), feu Jacques (Georgette Leblanc), feu Jacqueline (Ovide Morneau), feu Benoît (Huguette Desmarais), feu Marie-Marthe (Jean-Guy Ouellet), Paul-Armand (Hélène Robillard), feu Bernadette (feu André Deshaies), Rita (feu Yvan Lavoie); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5 , Tél. : 514-861-9227 ou 1-866-343-2262.