CARON, Nicole Gauthier



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 1er juillet 2018, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédée madame Nicole Gauthier, épouse de feu monsieur René Caron. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir 13 h 30,Madame Gauthier était la soeur et la belle-soeur de Claudette (feu Guy Tremblay), feu Dorothy (Harold Conway), feu Benoit (Rolande Lamothe), feu Edith (Donald Gilbert, Nicole Germain), feu Jean-Louis (Denise Laroque); Claudette Caron (feu Philippe Genois), feu Claude Caron (Berthille Gagné), feu Maurice Caron (feu Thérèse Péloquin). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de la Résidence Sainte-Marie et de l'Hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne auwww.cancer.ca