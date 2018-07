DUSSAULT, Paul-Émile



À l'hôpital de l'enfant-Jésus, le 21 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Dussault l'époux de madame Thérèse Pagé. Il demeurait à Portneuf. Monsieur Dussault laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Andrée, Carl (Cathy Laprise); ses petits-enfants: Élie et Jérémy; ses frères et sœurs de la famille Dussault: feu Annette (feu André Frenette), feu Philippe (Aline Alain), Roméo (Jacqueline Tremblay), feu Claudette (feu Marcel Goudreau), Laurent (Danielle Langlais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pagé: feu Carmen, feu Judith (feu Delphis Gagnon), feu Claire (feu Urbain Bertrand), feu Jean (feu Lorraine Chastenay), Roger (Réjeanne Falardeau), feu Robert (Charlotte Lavallée) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Dussault ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h30 sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700 rue St-Cyrille, St-Raymond (QC),G3L 1W1. http://www.fsssp.ca/. Les formulaires seront disponibles à l'église.