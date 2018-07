LECLERC, Lionel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 juin 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Lionel Leclerc, époux de feu dame Jeannine Robitaille, fils de feu Gazoulie Leclerc et de feu Rose Drapeau. Il demeurait à la Résidence Les Jardins Logidor à Sainte-Foy.de 13h30 à 14h30.Il laisse dans le deuil sa belle-sœur et son beau-frère, Dolorès Robitaille (Germain Lépine), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 1134, Grande-Allée Ouest, bureau 301, Québec, G1S 1E5, Tél : 418-687-6084.