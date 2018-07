Alouettes: de l’amour pour Glenn Love

Le secondeur a pris part à un seul entraînement avant de sauter sur le terrain pour le match des Alouettes contre les Roughriders de la Saskatchewan la semaine dernière. Même s’il ne connaissait pas le nom de tous ses nouveaux coéquipiers, Love s’est très bien débrouillé sur les unités spéciales en réalisant trois plaqués.

«J’ai joué un peu avec les Riders la saison dernière et je connaissais la plupart de leurs stratégies à ce niveau, a raconté Love. C’était donc plus facile pour moi de réaliser des jeux.

«Pour ce qui est de mon arrivée avec les Alouettes, tout s’est déroulé rapidement et j’ai senti que ça l’a cliqué de façon instantanée avec mes coéquipiers.»

Love était libre comme l’air lorsqu’il a reçu une offre du directeur général Kavis Reed.

«Je voulais avoir une autre chance de jouer au football, a mentionné le secondeur. J’aime la ville et l’opportunité d’évoluer avec mes anciens coéquipiers de Calgary (Joe Burnett et Tommie Campbell) et de Saskatchewan (Henoc Muamba). Je voulais participer à la relance de cette équipe.

«Tout est relié à la victoire. Quand tu gagnes un match, tu développes l’appétit pour en remporter d’autres et ça fait boule de neige. Si tu as une fiche de 10-1, tu vas toujours penser à ta défaite pour t’améliorer. C’est la mentalité qu’on doit avoir.»

Pour une deuxième journée de suite, Jeff Mathews a été le quart qui a obtenu le plus de répétitions à l’entraînement. Il devrait être le partant contre Ottawa. Drew Willy est toujours ennuyé par une blessure au cou et il a encore regardé la séance des lignes de côté. Vernon Adams fils a aussi pris part à quelques jeux simulés. On ne serait pas surpris qu’il soit utilisé pendant le match de vendredi.

À moins d’une surprise, le joueur de ligne offensive Philip Blake ratera le match de vendredi. Il n’est pas encore rétabli de la blessure au pied gauche qu’il a subie en Saskatchewan. Xavier Fulton le remplacera comme bloqueur à gauche. Le cas du demi défensif Joe Burnett est aussi incertain alors qu’il est aux prises avec un malaise à une cuisse.

Moins de deux semaines après son arrivée à Montréal, le quart Kenny Hill a été libéré. Quelques minutes plus tard, les Alouettes ont ajouté le botteur Austin Rehkow à l’équipe d’entraînement.