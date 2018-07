Bonne retraite Ulric !

Près de 50 ans après son embauche chez Québecor, l’entreprise a salué mercredi soir le départ du directeur de l’imprimerie du Journal de Québec, Ulric Kusik.

Le président et chef de la direction, Pierre Karl Péladeau, la vice-présidente principale, Journaux, Magazines, Distribution et Imprimerie, Lyne Robitaille, et l’éditeur et rédacteur en chef du quotidien, Sébastien Ménard, étaient tous présents afin de remercier le nouveau retraité de ses nombreuses années d’efforts.

Le grand patron a rendu hommage à un pionnier. « Il aura exercé tous les métiers liés à l’imprimerie. Merci beaucoup Ulric ! », a notamment mentionné M. Péladeau.

Apprécié de tous, Ulric Kusik se donnait sans compter pour Le Journal depuis le 6 novembre 1990. Il avait auparavant œuvré dès la fin des années 60 pour une autre imprimerie du groupe.

« Je pense qu’il a vraiment tout donné », a confié sa fille Marie-France. « J’ai toujours travaillé comme si c’était mon usine. J’ai mis beaucoup de temps », avait expliqué lors de sa dernière journée de travail ce passionné de 67 ans.

À l’intérieur de la famille du Journal de Québec, ses fils Stéphane et Sébastien Kusik, deux pressiers, continueront de faire rouler l’imprimerie.