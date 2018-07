Comportement de l’ex-délégué du Québec au Mexique: la CAQ exige une enquête interne

QUÉBEC | La Coalition avenir Québec (CAQ) exige que le ministère des Relations internationales mène une enquête interne à la suite des allégations de comportements inadéquats qu’aurait eus l’ex-délégué général du Québec à Mexico Éric R. Mercier.

«On comprend qu’Éric Mercier, c’est un bon membre de la famille libérale, [...] sauf que cinq employés sur 20 qui acceptent de parler, c’est un échantillonnage assez significatif pour déclencher une enquête interne», a indiqué le député Éric Caire de la CAQ, par communiqué, mercredi.

Notre Bureau d’enquête révélait mercredi de troublants témoignages d’ex-employés de la délégation québécoise au Mexique concernant le comportement de M. Mercier, délégué général entre 2014 et 2017.

Il aurait notamment utilisé à maintes reprises des propos racistes envers les Mexicains, aurait eu une consommation d’alcool abusive, en plus de ne pas assurer une présence suffisante à son bureau. Ces allégations ont cependant été démenties par le principal concerné.

«Si le comportement d’Éric Mercier a été tel que les employés le rapportent, c’est inacceptable», a résumé M. Caire, lors de l’entrevue.

«Étouffer l’affaire»

Le député de La Peltrie soupçonne d’ailleurs la ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre, d’avoir fait taire cette histoire pour éviter une controverse.

«Il faut qu’on nous dise: "Est-ce vraiment un congédiement? A-t-on eu vent de ces comportements-là? Est-ce que ç’a été rapporté, mais on a demandé à Éric Mercier de s’en aller avec une généreuse prime de séparation, et on a étouffé l’affaire?» a-t-il demandé.

Il trouve également «curieux» que M. Mercier ait décidé de quitter son poste considérant que «ce n’est pas le genre de poste qu’on quitte».

Protéger les employés

Lors d’une entrevue à TVA Nouvelles, mercredi, la ministre St-Pierre a réitéré qu’aucune plainte n’avait été portée à sa connaissance concernant M. Mercier, tout en indiquant qu’elle «ne veut pas commenter de situations particulières».

«Nous avons le souci de protéger tous nos employés. Et lorsque des employés ont des problèmes, des difficultés, on les invite à venir nous parler», a-t-elle indiqué.

«Je pense que maintenant on peut dire que la page est tournée», a-t-elle ajouté.