RAINVILLE, Jeanne D'Arc Grenier



À l'Hôpital L'Enfant-Jésus, le 2 juillet 2018, à l'âge de 100 ans, est décédée madame Jeanne D'Arc Grenier, épouse de feu monsieur J. Armand Rainville. Elle demeurait à Québec (Arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 12h et de là au cimetière St-Thomas de Villeneuve. Madame Grenier laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Normand Gaudreault) et Colette (Richard ''Rick'' O'Connor) ; son gendre Yvan Giroux (feu Lucie) ; ses petits-enfants : Pierre-Luc et Catherine Giroux (Maxime Turcotte), Jeffrey O'Connor; son arrière-petit-fils Olivier Turcotte ; son frère Emmanuel ; sa belle-sœur Gisèle Brassard (feu Maurice Grenier), plusieurs neveux et nièces des familles Grenier et Rainville, ainsi que ses ami(e)s. Un remerciement au personnel de l'unité de soins palliatif de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca (Département des soins palliatifs de L'Hôpital l'Enfant-Jésus). La direction des funérailles a été confiée à la maison