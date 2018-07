FOURNIER, Sœur Juliette



À Sillery, le 29 juin 2018, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée Sœur Juliette Fournier des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux. Née à Sainte-Claire de Bellechasse, elle était la fille de feu Monsieur Edmond Fournier et de feu Dame Léda Roy.La communauté et sa famille recevront les condoléances aule mercredi 4 juillet 2018 de 19 h à 21 h et le jeudi 5 juillet 2018 de 9 h 30 à 10 h 15.et de là, au cimetière Saint-Michel de Sillery. Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil, sa sœur, Sœur Albertine Fournier, Sœur de la Sainte-Famille de Bordeaux et son frère Simon (Lucille Laflamme), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines. Un chaleureux merci au personnel de notre unité de soins pour la qualité des soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Lépine Cloutier Athos.