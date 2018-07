À la demande des artistes, le FEQ revoit à la hausse ses mesures de sécurité

L’impact des attentats terroristes qui ont visé des concerts à Manchester et à Las Vegas se fait sentir au Festival d’été, qui doit rehausser ses mesures de sécurité, à la demande des vedettes qui défileront sur les plaines d’Abraham au cours des deux prochaines semaines.

« Les artistes sont beaucoup plus sur les dents par rapport à la sécurité », affirme le directeur de la production du FEQ, Patrick Martin. Par exemple, le clan Shawn Mendes a exigé des fouilles plus poussées pour l’accès à l’arrière-scène. C’était une condition sine qua non pour qu’il vienne à Québec.

Photo Simon Clark

« Pour signer le contrat, il fallait se plier à une série d’exigences en sécurité. Il y en a certaines qu’on avait déjà, mais d’autres non. À l’arrière-scène, on fouillait les sacs des employés, mais pas systématiquement. Avec les nouvelles règles de sécurité qui nous sont exigées, il y a des choses qu’on ne peut plus tolérer. »

Les Foo Fighters ont aussi des demandes particulières en matière de sécurité. Mais les leurs visent principalement à protéger leurs fans, selon Patrick Martin.

« Ils nous ont demandé de contrôler les gens qui font du body surfing pour qu’il y en ait le moins possible. Ils ne veulent pas que quelqu’un vienne voir un de leurs spectacles et se blesse. »

Budget doublé depuis 2010

Ces nouvelles exigences suivent la tendance vers une sécurité accrue qui frappe les festivals, dont celui de Québec, depuis quelques années.

M. Martin révèle que, depuis 2010, le budget alloué à la sécurité est passé du simple au double et que ce 100 % d’augmentation ne vise pas seulement l’ajout d’agents de sécurité.

« En vue des journées de grosse chaleur, on a mis de la climatisation dans les tentes médicales. On a aussi mis de la protection contre les camions-béliers. Cette année, on va avoir des détecteurs de drones, parce qu’on en a vu survoler le public l’an passé. »

Plein la vue

Par ailleurs, Patrick Martin a révélé que les rockeurs des Foo Fighters et Avenged Sevenfold de même que les vedettes électro-pop The Chainsmokers seront ceux qui en mettront plein la vue aux festivaliers sur les plaines d’Abraham.

Photo Simon Clark

Les Foo Fighters mènent le bal avec sept camions de matériel. A7X n’est pas loin derrière avec six camions. « Ce sera tout un déploiement scénographique », dit M. Martin à propos des systèmes hydrauliques et des écrans qu’utiliseront les Foo Fighters.

Les Chainsmokers vont recourir à plus de 200 pièces pyrotechniques pour dynamiser leur prestation. A7X et The Weeknd, dont le système d’éclairage à lui seul a forcé le FEQ à se munir d’une génératrice supplémentaire pour son concert, demain, vont aussi faire exploser des feux d’artifice.