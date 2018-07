Des groupes écolos s’attaquent au 3e lien et aux prolongements d’autoroutes

Des groupes environnementaux montent au front pour dénoncer les projets de développement autoroutier et celui de troisième lien Québec-Lévis, lesquels sont moussés par des acteurs du monde municipal au «double discours».

À l’aube d’une campagne électorale provinciale, les représentants d’Équiterre, de Vivre en Ville, de Nature Québec et de la Fondation David Suzuki invitent les partis politiques à ne pas céder aux pressions et au «chantage» du monde municipal qui multiplie les interventions aux effets potentiellement nuisibles sur le plan environnemental.

Ces groupes disent n’avoir jamais vu une telle offensive «concertée» à l’échelle de la province dans les dernières années et s’inquiètent de l’«accélération des revendications» des villes avec divers projets de développement qui minent la protection des milieux humides et des terres agricoles. «On est dans une offensive tous azimuts qui est très inquiétante», a exposé Christian Savard de Vivre en Ville.

Ils dénoncent aussi les projets d’élargissement ou de prolongement des autoroutes 30, 19, 15, 25, 440 et 640 ainsi que le projet de 3e lien qui, s’ils se réalisent, favoriseront l’étalement urbain, l’utilisation de l’auto solo et vont «à l’encontre de la mobilité durable».

Du «surplace» pour la congestion

«Même si certains (maires) adoptent ce discours de la lutte aux changements climatiques, pour le vélo et le transport en commun, ils poussent aussi pour de nouvelles infrastructures autoroutières. On ne peut pas faire une chose et son contraire. Si on augmente les infrastructures de transport en commun et qu’au même moment, on augmente l’espace réservé à l’auto privée, on fait du surplace au niveau de la congestion (...) et au niveau environnemental», a déploré Sidney Ribaux d’Équiterre.

«Rien ne justifie la construction d’une telle infrastructure», a ajouté M. Ribaux au sujet du 3e lien entre la rive-nord et la rive-sud, affirmant qu’il n’y a pas un volume suffisant de véhicules pour que l’État aille de l’avant avec une dépense de plusieurs milliards de dollars.

Terres agricoles menacées

«Quand on dit que la MRC de Bellechasse demande d’ouvrir la Loi (sur la protection du territoire et des activités agricoles) et qu’on dit en même temps qu’il va peut-être y avoir un troisième pont, juste à l’embouchure de Bellechasse, moi, ce que je vois, c’est des bungalows puis des smart centers sur des terres agricoles», a renchéri Karel Mayrand, directeur général au Québec pour la Fondation David Suzuki, lors d’un point de presse qui s’est déroulé dans la métropole et qui a été diffusé sur le web, mercredi.

Dans la région de Montréal, pas moins de 1 000 hectares de terres agricoles seraient actuellement menacés par des projets de développement selon les groupes environnementaux qui condamnent aussi les intentions de la Ville de Québec qui espère le dézonage des 200 hectares de terres agricoles à Beauport.

«C’est un appel à la responsabilité qu’on lance. Ce sont des enjeux qui ne sont pas temporaires, le temps d’une élection. On ne veut pas que le gouvernement cède à ces pressions négatives», a résumé Christian Simard de Nature Québec.