Des propos homophobes tenus par un futur professeur à l’université de Cambridge

Un professeur qui doit rejoindre le personnel de l'Université de Cambridge en janvier 2019 est accusé d'avoir publié des propos homophobes sur son blogue.

Aron Wall, qui travaillera au sein du département de mathématiques appliquées et de physique théorique de l’université, a critiqué, en 2015, la décision de la Cour suprême des États-Unis de lever l’interdiction du mariage homosexuel dans tous les États américains, rapporte Indy100.

Dès les prémices de son billet intitulé Reflections on Gay Marriage (Réflexions sur le mariage homosexuel), le professeur se positionne contre le mariage homosexuel et prétend que les relations homosexuelles (ou lesbiennes) sont «moralement problématiques».

«Ceux qui cherchent à normaliser les relations homosexuelles devraient commencer par se pencher longuement et durement sur les cultures antérieures dans lesquelles elles étaient culturellement tolérées pendant de nombreuses générations, et se demander s'ils voudraient vraiment vivre dans une société comme celle-là», écrit-il.

Photo capture d'écran

Aron Wall a aussi affirmé que seulement une «minorité de couples homosexuels respecte les règles de la morale sexuelle traditionnelle» avant de tenir des propos plutôt audacieux sur le comportement de la communauté LGBT+.

«Il est de loin préférable qu'ils vivent dans une relation exclusive et engagée, que de vivre selon le style de vie notoirement discret, imprudent et obscène des lieux culturels de la communauté gay», plaide-t-il.

Photo capture d'écran

Selon lui, si les homosexuels souhaitent se marier, ils devraient d’abord apprendre ce qu’est le «véritable amour» de même que les «règles» du mariage.

«Le véritable amour est disposé à fixer des limites spécifiques, les limites qui sont nécessaires pour que l'amour authentique prospère. Vous ne pouvez tout simplement pas étendre une institution comme la démocratie ou le mariage à un nouveau groupe de personnes sans d'abord leur donner un cours accéléré sur les règles de travail que nécessite cette institution», argumente-t-il.

Le professeur a aussi précisé d’entrée de jeu qu’il ne «déteste pas» les personnes LGBT+. «Si des personnes dans les relations homosexuelles lisent ceci, je ne vous déteste pas. Je ne vous veux que du bien. C'est juste que nous ne sommes pas d'accord sur ce qui est vraiment bon», croit-il.

Réactions

Undivided Looking, le blogue personnel d’Aron Wall, est d’ailleurs référé sur sa page d’employé sur le site de l’université Stanford, où il est actuellement employé comme chercheur scientifique.

Son profil confirme aussi qu’il deviendra professeur à l’Université de Cambridge en 2019.

Photo capture d'écran

Contactée par Indy100, l’université de Stanford a fait savoir que les points de vue de leur employé ne représentent par ceux de leur institution.

«Ceci est son site web personnel reflétant ses opinions personnelles. Ce n'est pas un site universitaire et ne représente pas l'université», a-t-elle réagi.

Pour sa part, l’université de Cambridge n’a pas voulu confirmer si elle était au fait du contenu du blogue avant la nomination de Wall. Le directeur des communications Tamsin Starr a toutefois fait savoir à Indi100 que «bien que nous ne formulions pas de commentaires sur des cas particuliers, tous nos employés sont soumis aux politiques et procédures de l'université dès le premier jour de leur mission et doivent respecter nos valeurs. Cela inclut le respect mutuel et la considération de tous les autres membres de notre communauté».

L’université a aussi transmis une réaction du professeur.

«Je prends très au sérieux ma responsabilité de partager les connaissances, d'encourager l'innovation et les défis et de favoriser de nouveaux apprentissages. Je sais bien que cela ne peut se faire que dans un environnement où les gens se respectent mutuellement et peuvent travailler et étudier sans crainte de discrimination. J'ai le privilège de rejoindre une telle communauté et je n’ai jamais eu et n’aurai jamais l’intention de laisser mes opinions personnelles nuire à mes relations de travail ou d'enseignement. Je suis déterminé à maintenir une culture où tous les membres sont valorisés et les points de vue respectés», a-t-il fait valoir.