PATOINE, René



Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois- Rivières, le 30 juin 2018, est décédé à l'âge de 74 ans, monsieur René Patoine, époux de Cécile Lemay, demeurant à Fortierville. La famille accueillera parents et ami(e)s à laHeures d'accueil: vendredi de 19 h à 21 h et samedi, jour des funérailles, de 12 h à 14 h 45.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse Cécile, ses enfants: Patrick (Dominique Dubuc), Jean (Joël Couture), Marie (Dave Provencher); ses petits-enfants: Thomas, Delphine et Jacob; ses frères et sœurs: Marcel (Rollande Leblond), Edouard (Gaétane Vachon), Raymond (Pierrette Tousignant), Simone (Lucien Roy), Denise (Boromé Juneau), Ernest, Philippe (Rita Carbonneau), Roger (Hélène Audet), Cécile (feu Roger Audet), Thérèse (feu Lucien Henri); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Lemay: Aline (feu Gabriel Bernard), feu Reynald (Thérèse Auger), Lionel (Françoise Demers), Monique (Yvon Gosselin), Thérèse (Jean-Guy Caron), Réjeanne (Marcel Dussault), Claire (Clément Filteau), Diane (Denise Bedard), Claude (Solange Lemieux), Laurent (Anne Banville), Lise (Normand Dubois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé: Roland (feu Jeannine Ruel), Hélène, Monique. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer.