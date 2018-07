ST-PIERRE, Donald



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 26 juin 2018, à l'âge de 63 ans et 2 mois, est décédé monsieur Donald St-Pierre, conjoint de madame Nancy Dubé, fils de madame Fleur-Ange Jalbert et de feu monsieur Désiré St-Pierre. Il demeurait à Québec, natif de St-Épiphane, près de Rivière -du-Loup.Outre sa conjointe et sa mère, il laisse dans le deuil ses deux sœurs : Francine (Jocelyn Côté) et Pauline. Il était également le frère de feu Denis. Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-parents : Normand Dubé et Lise Lavoie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé : Stéphane (Marie-Hélène Caouette), Dany (Sonia Samson); ses nièces : Roxane et Joanne Dubé (Gabriel Babbino), ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 6 juillet 2018, de 18h à 21h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.