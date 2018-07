Fraude: Joël Verreault toujours recherché par la police

Le complice d’un animateur de radio accusé d’une présumée fraude de plusieurs milliers de dollars contre quatre banques et un citoyen est toujours au large.

Un mois après que des accusations aient été portées contre Mario Lirette et Joël Verreault, la police tente toujours de mettre la main au collet de ce dernier.

Deux mandats d’arrestations ont été lancés contre l’homme de 52 ans le 4 juin dernier.

En février 2017, Le Journal rapportait que l’animateur de radio devait plus de 70 000 $ à un entrepreneur de la Rive-Sud à qui il avait fait des chèques postdatés sans provision.

À l’époque, Mario Lirette se défendait en affirmant qu’il s’était porté garant de Verreault, un homme qui a eu de nombreux démêlés avec la justice, et qu’il était lui-même victime.

Les deux hommes font face à 11 chefs d’accusation pour fraude et d’escroquerie. L’acte de dénonciation indique que Lirette et Verreault auraient obtenu de l’argent « par faux-semblant », « supercherie » et « mensonge ».

Selon la police de Longueuil, le stratagème se serait échelonné de novembre 2016 à septembre 2016.