IKEA: trois points de ramassage à Drummondville, Sherbrooke et Trois-Rivières

Le géant de l'ameublement IKEA a annoncé, mercredi, l’ouverture de trois nouveaux points de ramassage pour ses clients de Drummondville, Sherbrooke et Trois-Rivières.

Les aficionados de l’entreprise suédoise pourront donc se faire livrer leur commode préférée, une cuisine complète ou un simple lit pour 49 $. Le détaillant assure que le prix de livraison reste le même, peu importe le montant total ou le volume de la commande.

«Nous nous efforçons de créer une expérience d'achat accessible et abordable pour tous nos clients, peu importe la façon et le moment qu'ils choisissent pour magasiner chez IKEA», a fait savoir dans un communiqué Marsha Smith, présidente IKEA Canada.

Les trois points de ramassage, qui ne sont pas des magasins IKEA, appartiennent à l’entreprise Dicom, un fournisseur de service externe. Ils sont situés sur la rue Rocheleau à Drummondville, le boulevard Industriel à Sherbrooke, et le boulevard L.P. Normand à Trois-Rivières.

Il est important de préciser qu’aucun article IKEA n'est vendu au point de ramassage.

Rappelons que dès cet été, le géant du meuble suédois ouvrira un nouveau magasin à Québec. L’entreprise prépare aussi l'ouverture d’un centre de distribution à Beauharnois.

«Dans un si vaste pays, il est important d'offrir une gamme de solutions propres à rendre l'expérience d'achat plus conviviale, a ajouté Marsha Smith. L'ouverture de ces trois points de ramassage constitue une étape essentielle pour rendre la marque plus accessible au plus grand nombre de résidents locaux.»