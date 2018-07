Inconduites sexuelles: Kevin Spacey fait face à de nouvelles accusations

Kevin Spacey fait l'objet de trois nouvelles accusations d’agression sexuelle. Deux victimes présumées ont fait une déposition en février et une autre a lancé des poursuites contre l'acteur en avril.

Ces nouvelles allégations portent sur des incidents qui se seraient déroulés à Westminster en 1996, à Lambeth en 2008 et à Gloucester en 2013, rapporte le site de nouvelles artistiques TMZ.

De plus, un homme préférant garder l'anonymat a déjà déposé une plainte contre l'acteur en décembre, affirmant qu'il l'avait agressé sexuellement à Londres en 2005. L'unité policière britannique contre la maltraitance infantile, Child Abuse and Sexual Offences Command, a lancé une enquête.

La police londonienne enquêtait déjà sur deux plaintes similaires déposées contre Kevin Spacey, qui a été directeur artistique du théâtre Old Vic de 2004 à 2015. L'établissement a reçu plus de 20 plaintes après avoir mis en place un système permettant aux victimes de s'exprimer plus facilement.

La justice californienne examinerait également une affaire de crime sexuel, qui a été présentée en avril par le département du shérif du comté de Los Angeles. Selon NBC, l'affaire est actuellement en cours d'examen par un groupe de travail sur les crimes sexuels du Bureau du procureur du district du comté de Los Angeles.

Rappelons qu'en octobre dernier, l’acteur Anthony Rapp a affirmé avoir reçu des avances sexuelles de Kevin Spacey lors d'une fête il y a une trentaine d'années alors qu’il était âgé de 14 ans.

À la suite de ces allégations, Spacey, qui était l’une des têtes d’affiche de la populaire série House of Cards sur Netflx, s’est retiré de la sphère publique.