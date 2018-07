FEQ: 5 endroits où il sera fort possible de croiser des stars à Québec

Avec le coup d’envoi jeudi du Festival d’été, Québec sera l’hôte d’un défilé de stars jusqu’au 15 juillet. Les plus grandes vedettes de la planète débarquent dans la capitale, et elles ont leurs endroits chouchous où dormir et manger. Voici cinq établissements réputés où il est fort possible de croiser des stars dans les prochains jours.