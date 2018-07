Labeaume promet des réponses à l’automne

Le maire de Québec promet de « retourner voir le monde » cet automne pour répondre aux questions plus pointues des citoyens sur le futur réseau de tramway et trambus.

Invité à commenter le bilan de la première série de consultations publiques en avril dernier, Régis Labeaume s’est réjoui, dans un premier temps, du taux de satisfaction de 57 %, mais il s’est aussi montré confiant d’augmenter ce pourcentage dans le futur.

« Quand on va aller plus loin dans les explications sur la fréquence et l’amplitude [des horaires] de 5 h du matin à 1 h de la nuit, on pense qu’une bonne partie de ceux qui sont “plutôt insatisfaits” va devenir “satisfaits”. Et ça va donner à peu près, selon moi, les deux tiers de la population qui va être d’accord », a-t-il prédit.

Le maire est néanmoins conscient qu’il faudra faire beaucoup d’efforts pour convaincre les détracteurs du projet.

« On le sait. Tout a été très vite. L’entente fédérale-provinciale [sur le financement du projet] date de la semaine dernière et là, on est rendus en juillet. Toutes les pièces s’en vont sur l’échiquier à la bonne place. On va passer l’été, puis on va recommencer à l’automne. On veut retourner voir les gens quand on aura les réponses. Les réponses exigent que bien du monde fasse du travail technique. »

Le métro aérien fait encore jaser

Le chef de l’opposition estime quant à lui que le taux de satisfaction de 57 % pour le projet actuel n’est pas très élevé, considérant la « grosse opération de relations publiques » menée par la Ville au printemps.

Jean-François Gosselin a de nouveau demandé à la Ville de mettre un frein au projet de tramway et de prendre le temps d’analyser « toutes les options sérieuses et crédibles ». Il s’étonne que la Ville ait balayé du revers de la main le projet de métro aérien du consortium PwC-Arup-Solutrans-Loctrans.

Même le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, ardent défenseur du projet de tramway, a condamné la récente réaction de la Ville de Québec, qui a « ridiculisé » le projet de métro aérien sans avoir considéré sérieusement cette option.

« On n’a pas l’information pour dire que [le tramway] est optimal. Les gens de Québec sont plus intelligents que ça et veulent des réponses sensées et concrètes à ces questions. »

Devoirs complétés

Le président du RTC, Rémy Normand, affirme pour sa part que la Ville a fait « un examen en long et en large » des projets de monorail lors des consultations printanières et il estime avoir déjà fait la démonstration qu’un tel « bidule » ne tient pas la route à Québec et « défigurerait » la ville.