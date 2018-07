Le projet canadien de Vaïta Guillaume

Vaïta Guillaume a été rattrapé par la réalité du golf la saison dernière : après dix ans passés aux États-Unis à bûcher pour faire sa place parmi l’élite mondiale, les sacrifices autant personnels que financiers n’en valaient plus la chandelle. Retourné chez lui, à Tahiti, à la fin de la dernière saison, il n’écarte toutefois pas la possibilité de faire sa vie en Amérique du Nord, mais, cette fois, au Canada, qu’il a découvert grâce aux tournois du circuit Canada Pro Tour.

Après un passage au niveau collégial avec l’Université Campbell, en Caroline du Nord, où il a obtenu un diplôme en 2012, le natif de Papeete en Polynésie française a connu un certain succès en sol américain.

Il s’est notamment qualifié pour le Championnat Wyndham, un événement PGA Tour, dès sa sortie de l’université en 2012, et à un autre du circuit Web.com, le Rex Hospital Open, en 2015. À travers cela, il a participé à des tournois régionaux, notamment en Floride, au Texas ou en Louisiane.

Mais la plus grande partie de son succès, il l’a connue sur le circuit Mackenzie. En 2016, il a terminé au 14e rang de l’Ordre du mérite du circuit avec des gains cumulés de plus de 37 000 $. L’an dernier, toutefois, il n’a pu répéter et a terminé au 63e rang avec des gains totaux de 9412 $.