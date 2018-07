Les Capitales vainqueurs grâce à leurs bâtons

Kalian Sams et T.J. White ont étiré les bras chacun une fois pour guider les Capitales de Québec vers une victoire de 4-3 aux dépens des Aigles de Trois-Rivières, mercredi soir, devant 2324 spectateurs entassés dans la fournaise du Stade Canac.

Peut-être à cause de la chaleur accablante, les Capitales ont une fois de plus démarré tranquillement, et ce, pour une troisième sortie d’affilée. Puis Sams et White ont fait résonner leur bâton pour permettre aux Québécois d’engranger un septième gain en huit jours dans cette séquence de neuf devant leurs partisans qui se terminera jeudi soir, toujours face aux représentants de la cité de la Laviolette. Capitales et Aigles ont célébré tour à tour à date depuis mardi.

Après avoir alloué quatre coups sûrs dès la manche initiale, le partant Arik Sikula (6-2) s’est ressaisi sur la butte où il a été utilisé pendant sept manches, éventant neuf frappeurs, avant de céder sa place à Will Dennis, Trevor Bayless et Nolan Becker, qui a hérité du sauvetage après avoir placé deux hommes sur les coussins devant le paternel en visite. Quelques minutes auparavant, le gérant des Aigles, T.J. Stanton, était expulsé pour avoir critiqué la zone de prises de l’officiel posté derrière le marbre.

«Je sentais un petit stress supplémentaire de la part des gars en tirant de l’arrière tôt dans le match. Sikula a pris le contrôle après un début plus difficile et des ajustements, il a été dominant. C’est grâce à nos lanceurs et à ces trois gars-là qu’on a gagné», a souligné le gérant Patrick Scalabrini, encensant aussi au passage Maxx Tissenbaum.

Sams s’est pointé au bâton en quatrième manche alors que les Aigles menaient 2-0. D’un seul élan sur le premier tir du partant Chris Murphy, le Néerlandais a remis les pendules à l’heure avec son sixième circuit de la campagne.

White se reprend

Si les Aigles ont repris les devants à la manche suivante grâce à un coureur qui s’était retrouvé sur les sentiers sur un mauvais relais de White, le natif de Las Vegas s’est bien repris à la plaque en expédiant la balle loin par-dessus la clôture du champ gauche, sonnant la fin des émissions pour Murphy. White, un ancien de l’organisation des Twins du Minnesota, donne de plus en plus raison à son entraîneur de l’avoir recruté.

«J’étais plus anxieux à mes débuts ici et je n’avais eu que des coups sûrs chanceux. Maintenant, je suis plus calme au bâton. C’est super d’avoir rebondi de la sorte et j’espère continuer ainsi lors de la prochaine série», a émis le joueur d’utilité, auteur de deux longues balles en autant de matchs dans cette série.

«Il est un très bon frappeur et il commence à être le gars qu’on voulait qu’il soit après avoir vu ses statistiques dans le AA», a poursuivi Scalabrini, qui enverra Jay Johnson (1-0) au monticule jeudi soir.

En vitesse

Blessé là où ça fait mal par un mauvais lancer de Becker en neuvième manche, le receveur Adam Ehrlich a dû être remplacé par Tissenbaum pour le dernier retrait. Plus de peur que de mal toutefois pour le résident d’Hollywood...

La recrue Nick Gotta a obtenu son premier coup sûr dans l’uniforme blanc à rayures bleues à sa 13e présence au bâton...

Les Capitales devraient savoir jeudi si les Cubains Lazaro Blanco et Yordan Manduley pourront accompagner leurs coéquipiers à Sussex County au cours du week-end. C’est qu’ils sont en attente de leur autorisation pour entrer aux États-Unis, qui ne leur délivrent que deux entrées à chacune de leur demande, lesquelles ont été utilisées plus tôt cette saison. Routine administrative, certes, mais Scalabrini se préparait déjà au pire scénario.

Les fériés des dernières semaines en plus de la fête nationale américaine d’hier ont retardé le processus. Blanco est censé être le partant pour le match de samedi. «Ça va être un cauchemar pour trouver un partant. S’ils ne peuvent pas, je vais virer mon alignement à l’envers. Je ne peux pas partir à 20 joueurs.»