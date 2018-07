Onze légendes au Temple de la renommée

Le Panthéon des sports du Québec a dévoilé récemment le nom des onze personnalités qui seront admises au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec en 2018 lors du 28e gala d’intronisation, le 25 septembre à Montréal.

La cohorte 2018, qui est composée de six athlètes et cinq bâtisseurs, dont quatre qui seront intronisés à titre posthume, compte parmi ses rangs, entre autres, Guylaine Dumont, reconnue comme l’une des plus grandes joueuses canadiennes de volleyball et volleyball de plage de tous les temps, et Maurice Filion (bâtisseur, hockey), directeur-gérant des Nordiques de Québec, gagnant de la coupe Avco en 1977 et de la formation qui a marqué les années 80 dans la LNH. www.pantheondessports.ca

Omnium Bâton Rouge

Après le Pro-Am tenu hier, l’Omnium de golf Bâton Rouge, en collaboration avec la Ville de Québec, se tient aujourd’hui et demain au club de golf Cap-Rouge. Meneur au classement Coors Light, l’Ontarien Brendan Leonard tentera d’accroître son avance. Les Québécois Dave Lévesque et Sonny Michaud (photos) occupent respectivement les 7e et 8e places à ce même classement. Ce tournoi, de la division internationale du Circuit Canada Pro Tour, met à l’enjeu une bourse de 50 000 $, dont 10 000 $ au champion. Vous pouvez évidemment suivre gratuitement, pas à pas, la progression des golfeurs sur le terrain.

Golf Chevalerie Passion

Chantal Arguin, présidente de Arguin et associés, arpenteurs géomètres, a accepté la présidence d’honneur du 4e tournoi de golf au profit de la Fondation Chevalerie Passion (FCP) qui se tiendra le mercredi 22 août au club de golf Le Grand Portneuf. Il s’agira de la première activité de financement depuis le décès soudain de la présidente Diane Plante. Un court hommage lui sera d’ailleurs rendu lors de l’événement. Renseignements : 418 688-9115 (Suzanne Bédard).

Classique de golf Phillip Danault

La 2e Classique de golf Phillip Danault, présentée récemment au club de golf de Victoriaville, a permis d’amasser la somme record de 50 000 $ qui sera entièrement distribuée à des organismes de la région. Plus de 250 golfeurs (et 330 convives au souper) ont pris part à l’événement, dont quatre joueurs de la LNH : Jonathan Drouin (Canadiens), Jonathan Huberdeau (Panthers), Marc-Édouard Vlasic (Sharks) et Mark Barberio (Avalanche). Sur la photo, André Bellavance, maire de Victoriaville, et le numéro 24 des Canadiens de Montréal, Phillip Danault.

Baie de Beauport

La première Journée Gratuite Financière Sun Life de l’été a été couronnée de succès à la Baie de Beauport le 24 juin dernier. Des centaines de familles ont profité d’un accès gratuit au site en plus d’une multitude d’activités. Encore une fois, la Plage en ville a prouvé qu’elle a tout pour séduire et offrir un air de vacances, à cinq minutes du centre-ville ! Pour la programmation de la saison 2018 de la Baie de Beauport, rendez-vous sur le www.baiedebeauport.com.

Anniversaires

Benoit Theetge (photo), coureur automobile et copropriétaire d’Auto Frank et Michel, Circuit Acura et Mercedes Benz St-Nicolas... Nicole Dion, de Nicole Dion Communications... Dumas, auteur-compositeur-interprète québécois, 39 ans... Pascale Banville, maintenant installée à Boston, 50 ans... Margaret F. Delisle, ex-présidente et commissaire de la Commission des champs de bataille nationaux CCBN, 72 ans... Gina Lollobrigida, actrice, 91 ans.

Disparus

Le 4 juillet 2016. Marcellin Gaudreau (photo), 77 ans, bénévole de la première heure au Tournoi Pee-Wee de Québec... 2015. Reynaldo González López, 66 ans, dirigeant sportif cubain, membre du Comité international olympique... 2014. Richard Scaife, 82 ans, éditeur de presse, homme d’affaires, philanthrope et lobbyiste américain... 2003. Barry White, 58 ans, chanteur, compositeur et producteur américain.