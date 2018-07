Prise de bec entre Gosselin et Labeaume

L’opposition a profité de l’arrivée des vacances pour dénoncer le manque de collaboration de l’administration Labeaume. Le maire a répliqué en traitant encore une fois ses opposants de « perroquets ».

« On se rend compte que M. Labeaume est complètement fermé à toute collaboration avec l’opposition officielle », a déploré le chef Jean-François Gosselin au conseil municipal. « Toutes nos propositions sont systématiquement rejetées. Toutes sauf une sur un comité plénier sur la centrale de police. »

M. Gosselin a énuméré une série de dossiers sur lesquels le maire a selon lui manqué de transparence, brisé ses promesses ou mal géré les fonds publics. Notamment dans le cas de la station tempérée de la 41e Rue, de la piste cyclable de la 3e Avenue, de la centrale de police ou du troisième lien.

« Aucune créativité »

Le maire a soupiré et a traité les membres de l’opposition officielle de « perroquets » et les a accusés de manquer d’originalité. « Tout va mal, c’est l’apocalypse. Ça fait 10 ans que j’entends ça. L’opposition se crée un bilan. Ils ont fait un travail formidable et l’administration a tout mal, tout faux.

« Ça ne vaut pas la peine de répondre. Ils n’ont aucune originalité, aucune créativité. »