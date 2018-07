Quand la coupe se laisse désirer...

Dépisteur chez les Capitals de Washington depuis plus de 20 ans, Martin Pouliot a enfin réalisé le rêve de toucher à la coupe Stanley. Maintenant, il espère de tout cœur que les loyaux services rendus lui vaudront une journée à Québec avec le trophée le plus convoité du hockey.

Après une année à temps partiel à Dallas en 1996, Pouliot s’est joint aux Capitals un an plus tard. En 1998, quand l’actuel dépisteur en chef Ross Mahoney est entré en fonction, le Québécois avait été l’un des rares à conserver son poste au terme d’un grand ménage.

Martin Pouliot

Dépisteur, Capitals

Depuis, il besogne fièrement pour la cause. Il se veut non seulement le dépisteur montrant le plus d’ancienneté, mais aussi l’un des employés, toutes positions confondues, ayant le plus d’expérience dans l’organigramme à Washington.