Québecor fait un don de 200 000 $ au Monastère des Augustines

QUÉBEC | Le Monastère des Augustines s'est doté d'un portail web mettant en lumière ses importantes archives, lesquelles remontent à la fondation de la Nouvelle-France, grâce à un don de 200 000 $ offert par Québecor.

Le portail regroupe un kilomètre linéaire d’archives et de livres anciens, ainsi que plus de 40 000 artefacts provenant des douze monastères-hôpitaux des Augustines, a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

La contribution de Québecor permet notamment de numériser des objets de la collection des Augustines et de les intégrer au portail.

«Le portail web répond au souhait des religieuses de rendre ces archives accessibles au plus grand nombre. Ainsi, à partir d’aujourd’hui, toute personne intéressée, peu importe où elle se trouve, peut retrouver des informations précieuses sur le passé tant sur le plan social, économique, politique, militaire que religieux. Ces archives sont un véritable trésor. Elles nous présentent l’histoire de Québec et du Québec de 1639 à aujourd’hui», a dit Gilles Gingras, président, Conseil des fiduciaires, Fiducie du patrimoine culturel des Augustines.

De son côté, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a salué l’apport des Augustines à la vie du Québec au cours des derniers siècles. «En tant qu’entreprise fortement attachée à ses racines québécoises, nous avons un devoir de mémoire envers tout ce que les Augustines ont accompli pour notre société. En retraçant leur histoire, on ne peut que constater tout le courage et l’humanité dont elles ont fait preuve», a-t-il déclaré.

On retrouve sur le portail des contrats de fondation, des documents constitutifs, des annales de la communauté, de la correspondance des religieuses, des registres des entrées en religion, des registres des malades, pour ne donner que quelques exemples.

Plusieurs de ces documents, vieux de quelques siècles, sont aujourd'hui très fragiles et marqués par le temps. Leur numérisation permet donc d'assurer leur conservation.