Taux de satisfaction de 57 % pour le projet de transport structurant à Québec

La Ville de Québec a récolté un taux d’adhésion de 57 % pour son projet de réseau structurant de transport en commun lors de sa consultation en ligne menée au printemps.

Le bilan détaillé des consultations publiques et du questionnaire en ligne sur le projet de tramway et trambus a été dévoilé par voie de communiqué, mercredi. Plus de 10 000 personnes ont participé au processus de consultation, d’une façon ou d’une autre, en avril dernier.

Sur les quelques 5000 répondants du sondage en ligne, effectué sur le site web de la Ville de Québec, 57 % des résidents de l’agglomération de Québec (4984 sur les 5 209 répondants) se sont dits totalement ou plutôt satisfaits du projet dans son ensemble. À l’inverse, 42 % des répondants ont exprimé leur insatisfaction.

Le projet de transport collectif d’envergure présenté par la Ville a recueilli un taux de satisfaction comparable pour les tracés spécifiques du tramway (56 %) et du trambus (55 %). Qui plus est, 70 % des répondants se disent satisfaits de l’amplitude de l’horaire proposé (de 5h à 1h du matin), 65 % croient que les temps de déplacement seront fiables et 53 % sont d’avis qu’ils seront plus courts.

Les résidents de La Cité-Limoilou – qui seront les mieux desservis par le futur réseau – sont ceux qui ont répondu en plus grand nombre (27 %) au questionnaire en ligne, devant ceux de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (18,5 %), de la Haute-Saint-Charles (11,5 %), Beauport (11,4 %) et Charlesbourg (11,3 %).

Plusieurs critiques aussi...

La Ville de Québec a également répertorié de façon factuelle l’ensemble des critiques formulées à l’égard du projet dans son compte rendu mis en ligne mercredi. Elle note, par exemple, les commentaires formulés par les détracteurs du projet au sujet du tracé et les secteurs moins bien desservis comme la couronne nord, l’aéroport ou encore la rue de Marly à Sainte-Foy.

Le rapport de consultation publique souligne aussi que «de nombreux commentaires polarisants et politiques ont été formulés» par des répondants au sondage en ligne. «Le fait que le projet n’a pas été présenté avant les élections municipales, la question de la tenue ou non d’un référendum sur ce projet ou son opposition à un 3e lien sont mentionnés», peut-on lire.

En revanche, la Ville souligne aussi la «fierté» et la «joie» de plusieurs citoyens de la Ville de Québec qui ont hâte de voir un tel projet se concrétiser.

Rappelons que la Ville de Québec a dévoilé, en début d’année, un projet de 3 milliards $ qui comprend 23 km de voies pour un tramway (dont 3,5 km en souterrain), 17 km de trambus (l’équivalent d’un SRB), et 16 km de nouvelles voies réservées pour les autobus réguliers ou les Métrobus. La mise en chantier est prévue en 2022 alors que la mise en service complète est planifiée en 2026.