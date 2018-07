Un ex-député a laissé de mauvais souvenirs à Mexico

Il abandonne son chauffeur sur le bord de l’autoroute

Selon cette source qui a raconté l’incident, M. Mercier a décidé d’abandonner son chauffeur sur le bord de l’autoroute et de rentrer en conduisant lui-même son véhicule de fonction. Malgré son mal de dos, M. Valdès a dû marcher et trouver un taxi pour aller prendre un autobus vers Mexico, nous a-t-on rapporté, ce que conteste l’ex-délégué.

« C’est moi-même qui l’ai remercié parce que M. Valdès avait des problèmes de santé, de dos, et n’était plus en mesure d’offrir un service de sécurité pour le délégué et sa famille. »