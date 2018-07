Un pop-up shop de designers québécois aura lieu ce week-end à Montréal

Celles qui trippent sur la mode et les produits locaux seront heureuses d’apprendre que plusieurs designers québécois se regrouperont dans un pop-up shop ce week-end.

L’évènement, intitulé l’Apéro Martel, se déroulera ce samedi 7 juillet, de midi à 18h, à l’espace vente des Ateliers Castelnau, dans le Mile-Ex.

Plusieurs designers, dont l’organisateur Charles Martel, seront sur place avec leurs plus récentes collections. Le but de l’évènement est de rencontrer la clientèle et mettre de l’avant le talent des créateurs d’ici.

L'occasion parfaite pour magasiner des vêtements à la fine pointe de la mode!

Les fanas de mode pourront aussi magasiner les items des marques L’amoureuse, Aleur, Odelayo, Ankle et Leclubmay.

Également, une panoplie d'options abordables seront mis à la disposition des clients. YAS!

Pour les intéressés, toutes les informations sur l’évènement et les designers se retrouvent: ICI.

