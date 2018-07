[VIDÉO] Voyez cet ours amateur de margarita se la couler douce dans un jacuzzi

L'été est le moment idéal pour relaxer dans un spa, avec un verre de margarita à la main.

Parlez-en à cet ours qui se la coule douce dans le jacuzzi d'un résident de la Californie.

«Y'a d'la place en masse dans mon jacuzzi!»

Mark Hough profitait, aux côtés de son épouse, d’un après-midi sous le soleil, quand l'ours un brin effronté s’est invité chez lui pour boire sa margarita et se prélasser dans son spa.

Rien de trop beau pour la classe animale...

Une fois bien reposé (et séché), l'ours a poursuivi son chemin. Il a plus tard été aperçu faisant la sieste dans un arbre chez des voisins, à l’abri des chauds rayons du soleil californien.

Par ailleurs, avec la chaleur intense qui a récemment frappé l’État américain, les résidents s’attendent à voir de plus en plus d’animaux se déplacer dans les rues et les cours arrière.

- Avec TVA Nouvelles