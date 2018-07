MAILLOUX, Georgette



Au Centre d'hébergement St-François Inc., le 3 juillet 2018, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée madame Georgette Mailloux, épouse en 1e noces de feu monsieur Jean-Marc Drolet, en 2e noces de feu monsieur Fernand Vaillancourt et conjointe de monsieur Marcel Brousseau. Elle était la fille de feu madame Medeline Patry et de feu monsieur Trefflé Mailloux. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h;Outre son conjoint, monsieur Marcel Brousseau, elle laisse dans le deuil ses deux filles Carole et Luce; ses petits-enfants : Karine, Isabelle, Marc et Marianne; ses arrière-petits-enfants : Ulrik, Maxim, Alexandre et Camille, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD St-François pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du C.H. St-François Inc. 1604, 1ère Avenue, Québec G1L 3L6. Des formulaires seront disponibles sur place.