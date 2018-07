1 million $ octroyé à l’École nationale de cirque

Les dirigeants de l’École nationale de cirque pourront compter sur une enveloppe d'un million de dollars afin de favoriser la pratique de l’art circassien de loisir et sa formation préparatoire au Québec.

Cette somme, annoncée jeudi par la ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, sera répartie sur cinq ans.

L’argent doit servir à la pédagogie, la gestion du risque et la formation d’enseignants.

Fondée il y a plus de 35 ans, l’École nationale de cirque a permis à quelque 500 artistes de développer leurs habiletés et de gonfler les troupes du Cirque du Soleil, du Cirque Éloize, des 7 doigts et du Cirque Alfonse.