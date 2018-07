CÔTÉ, Laurent



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 juin 2018, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Laurent Côté, époux de Josline Couturier, fils de feu Léo Paul Côté et de feu Gisèle Sévigny. Il demeurait à Québec.le vendredi 6 juillet 2018 de 18h30 h à 21h et le samedi 7 juillet 2018 de 9h à 12h.Il laisse dans le deuil, ses enfants : François et Christine (Israël Mercier); sa petite-fille : Julianne, la mère de sa petite-fille: Julie Boies Papillon, sa sœur et ses frères : Réjeanne, Bruno (Marjolaine Laprise) et Jean-Marc (Lucie Laflamme); ses beaux-parents : Magella Dubé et feu Adrien Couturier, ses beaux-frères et sa belle-sœur : Alain (Claire Chartier), Michel (Chantal Boutin) et Brigitte (Jean-Claude Otis); son filleul : Marty Couturier, sa filleule : Myriam Côté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Il était entouré de très bons ami(e)s qui ont partagé sa vie et qui garderont un souvenir heureux de lui. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, du CRCEO et du CLSC pour leur dévouement et leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél :418-683-8666 www.cancer.ca