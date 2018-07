BERTRAND, Denise



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 21 juin 2018, à l'âge de 66 ans et 11 mois, est décédée madame Denise Bertrand, épouse de feu monsieur Jocelyn Maltais. Madame Bertrand laisse dans le deuil sa mère Marie-Blanche Hamel (feu Pierre Bertrand), sa fille unique France Martel (Steeve Paquet); le père de sa fille Alexandre Martel; ses deux petits-enfants: Carolann et William Gagnon; les enfants de son beau-fils: Chad et Lee Ann Paquet; ses frères et sa sœur de la famille Bertrand: Philippe (Julienne Beaupré), feu Clément, Pierrette et feu Daniel (Noëlla Laperrière); les enfants son mari: Annie Maltais (Jean-François Massé), Manon Maltais (Jean-François Péloquin) et Luc Maltais (Julie Plante); les petits-enfants de la famille Maltais: Émilie, Sandrine, Olivier et Nicolas; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Maltais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses collègues de travail du Jardin du Haut-St-Laurent et ami(e)s. Remerciement au personnel du centre hospitalier de St-Raymond des soins palliatifs du 3e étage pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Bertrand ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 9h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don Aux Jardins du Haut St-Laurent, 4770, rue Saint-Felix, St-Augustin-de-Desmaures, Québec G3A OK9. Les formulaires seront disponibles à l'église.