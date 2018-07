TANGUAY, Doris Venable



À la Maison Catherine de Longpré de Saint-Georges, le mercredi 27 juin 2018, est décédée à l'âge de 85 ans et 1 mois, madame Doris Venable, épouse de feu monsieur Jean-Paul Tanguay. Elle était la fille de feu Jean Venable et de feu Antoinette Audet. Elle demeurait à Saint-Georges et autrefois à Sainte-Justine. Madame Doris Venable sera exposée à la salle du :samedi de 10h à 13h15.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère de : Gaston (Sylvie Boutin), Luc, Martine (Louis Giguère) et feu Stéphane (Marcelle Lessard) ; la grand-mère de : François Boutin, Maxime, Frédéric, Noémie et Véronique Tanguay et l'arrière-grand-mère de : Jade et Edouard Boutin. Elle était la sœur de : feu Lucien (Aline Leclerc), Rose-Aline (feu Andréa Veilleux), feu Adjutor, feu Oscar (feu Monique Quirion), Rose-Anne, feu Noël, Antonia, feu Ghislain (feu Louisette Goudreau), Béatrice, Rolande et Émilien (Janine Lechasseur). De la famille Tanguay, elle était la belle-sœur de : feu Noël (feu Marie-Anne Lauzière), feu Mariette (feu Jules Lessard), feu Gaston (feu Patricia Lamarre), feu Hervé (feu Jacqueline Gagné), feu Suzanne (feu Philippe Rouleau), feu Rachel (feu Philémon Audet), feu Emery (Alice Routhier), feu Eliane (feu Marcel Gagné), feu Gervais (Thérèse Perreault), Roch (Jeannette Routhier), feu Gilles (Réjeanne Vocal) et Claude (Irène Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel de la Maison Catherine de Longpré de Saint-Georges pour les bons soins prodigués à notre mère. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 7M1. Formulaires disponibles au salon.