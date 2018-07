LETARTE, Claudette Bouchard



Le 27 juin 2018, nous a quittés Claudette Bouchard. Elle laisse dans une grande tristesse son époux et amoureux des 60 dernières années Gaston Letarte. Cette peine est partagée par ses enfants et leur époux et épouse: Brigitte - Alain Matte, Yves- Andrée Masson, Lucie- Alain Poirier, Isabelle - Jacques Tétreault. Elle était la MÉMÉ adorée de ses petits-enfants et de leur conjoint et conjointe: " sa belle "Julie - Carl Longchamp, Gabriel - Émilie Fréchette, " sa tite fée "Marie-Phée -Alexandre Bélanger, " son ti-loup " Frédéric - Monika Létourneau, " sa petite " Charlotte ainsi que ses petits-enfants de coeur: Olivier, Émilie, Antoine et Albert. Ella a quitté dans un immense chagrin, la fierté de sa vie, ses arrière-petits-enfants: Colin, Billy, Marylou, Maxence et Éliot. Outre sa famille immédiate, elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Ghislaine, Claire- Denis Mercier, Bernard -Odette Bédard, Louisette Desjardins, Louisette Desbiens, Micheline Langevin; plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de très cher(e)s ami(e)s: Jeannine Blier, Félix Desbiens et Stéphane Sylvain. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 15h.Nous tenons à témoigner notre gratitude au personnel du CLSC La Source - services des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Un grand merci au Docteur Philippe Gilbert et à toute l'équipe médicale du service de Cardiologie- unité des soins coronariens de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Vous nous avez accompagnés avec une extrême bienveillance dans cette étape de la vie. Vous avez su nous apaiser par votre très grande humanité. Si vous le désirez, vous pourrez témoigner de votre sympathie en faisant un don à la Fondation Du CHU de Québec / L'enfant Jésus au service de Cardiologie- unité des soins coronariens (10 rue de l'Espinay Québec QC G1L 3L5).