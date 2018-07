GIGNAC, Jean-Paul



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 1er juillet 2018, à l'âge de 71 ans, Jean-Paul nous a quittés tout doucement. Il était le conjoint de feu dame Réjeanne Julien et le fils de feu monsieur Gédéon Gignac et de feu dame Juliette Lajeunesse. Monsieur Gignac a été navigateur pendant plus de 38 ans. Il demeurait à Deschambault. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h 30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confié à laMonsieur Gignac laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Lucien (Jacqueline Gignac), Lucille (Roger Richard), Monique (Lucien Hamelin), Yvon (Lorraine Delisle), Aline (Claude Lavallée) et François (Lucille Levesque) ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, parents et ami(e)s. Un merci particulier aux frères et sœurs ainsi qu'aux beaux-frères et belles-sœurs pour leur soutien et leur présence. La famille tient aussi à remercier le Dr Gaston Guimond, l'infirmier Djino Gosselin et son équipe ainsi que le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3Des formulaires seront disponibles à l'église.